Stipendio docenti ottobre 2024: su Noipa importo senza taglio del cuneo fiscale del mese per chi ha superato la soglia massima prevista per legge per i beneficiari

All’inizio della prossima settimana i dipendenti del settore scuola potranno visualizzare sul sito Noipa gli importi relativi alla mensilità di ottobre, la prima a pieno regime dopo l’inizio del nuovo anno scolastico. Tra poche ora sarà possibile iniziare, un po’ alla volta (la visualizzazione non è mai contemporanea ma dilazionata nel giro di poche ore all’interno della giornata utile individuata) gli importi degli stipendi per il mese di ottobre.

Le date utili

Possibile che qualcosa sia già visibile a partire dal 29 settembre, ma essendo domenica, e più probabile, anche se l’emissione si è conclusa, che il tutto sia completato entro lunedì 30 settembre, ultimo giorno del mese.

Non ci sono invece novità per quel che concerne la ricezione della rata ordinaria degli stipendi NoiPA di ottobre 2024. Anche il prossimo mese verrà messa in calendario per il 23 del mese, che questa volta cade di mercoledì.

Il personale scolastico che ha incassato somme extra a settembre potrebbe non trovare nel proprio cedolino il taglio del cuneo fiscale inerente il mese stesso. Questo potrebbe dipendere dal superamento della soglia massima prevista per legge per i beneficiari. Un caso che riguarda ad esempio il personale scolastico che ha ricevuto il pagamento del FIS lo scorso mese. Stesso discorso per gli arretrati.

I neoassunti

Capitolo a parte per chi è stato appena assunto nel mondo della scuola, condizione comune a chi beneficia di un contratto a tempo determinato caricato dopo il 16 settembre. In questo caso, lo stipendio di ottobre sarà visibile. Per vedere quello di settembre, considerato un arretrato, bisognerà attendere l’erogazione con emissione speciale a partire dal 7 ottobre.

Chi volesse verificare l’importo netto del proprio stipendio, può collegarsi alla propria area riservata su NoiPA. La sezione utile è denominata ‘Stipendiali’. A quel punto poi è sufficiente selezionare la voce ‘Consultazione pagamenti’.

