Proroga fino al 2028 delle Gps senza regolamento, nuova ordinanza nella primavera 2026

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta la proroga del decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 anche per i prossimi anni, per la precisione fino al 2028. Questo significa che non c’è l’intenzione di provvedere a un nuovo regolamento, come si attende ormai da anni, ma si continua con quello attuale anche per i prossimi anni scolastici, nello specifico “2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”.

L’approvazione in Consiglio dei Ministri

La bozza del Decreto Legge che sancisce la proroga è stata approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri presenta, ma riguarda anche altri dettagli. Quello più importante che riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze, è la decisione di non provvedere per il momento a un nuovo regolamento. Questo significa che si andrà avanti così, per il momento.

Una delle possibili novità di cui si parlava negli scorsi mesi, ipotizzando un nuovo regolamento, riguardava la possibilità di passare a un aggiornamento annuale delle Graduatorie Gps, dicendo addio all’attuale formula biennale.

Questo comporterebbe ad esempio l’abolizione della riapertura degli elenchi aggiuntivi per inserirsi in coda alla prima fascia, come avvenuto quest’anno (e come accade ogni anno nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie) per consentire a chi ha ottenuto nei mesi precedenti un titolo utile di non dover aspettare l’aggiornamento biennale delle graduatorie.

Nuova ordinanza per la primavera 2026

Ma si trattava solo di un’ipotesi, tutta da confermare. Ipotesi che per il momento non si concretizzerà, considerato che la proroga fino al 2028 per il momento cristallizza il regolamento attuale, che prevede aggiornamento biennale delle graduatorie e riapertura degli elenchi aggiuntivi nell’anno di mezzo. Il prossimo aggiornamento delle graduatorie è previsto per la primavera del 2026.

La prima proroga per le graduatorie provinciali per le supplenze era già arrivata per il 2024/2026, in attesa della definizione del nuovo Regolamento delle supplenze. La proroga, lasciando inalterato l’attuale regolamento, conferma gli aggiornamenti di punteggi e i nuovi inserimenti. Bisognerà però aspettare ancora per il nuovo Regolamento delle supplenze. In ogni caso arriverà una nuova Ordinanza per la primavera 2026, prima del prossimo aggiornamento, che potrebbe contenere qualche novità, anche se difficilmente sarà sostanziale.