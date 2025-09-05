Pubblicate altre nomine del secondo turno, i nuovi bollettini di oggi per le supplenze Gps 2025

Prosegue la pubblicazione del secondo bollettino da parte degli uffici scolastici e oggi venerdì 5 settembre si registrano molte nuove nomine in virtù dei posti residui in seguito al primo giro dell’algoritmo e alle disponibilità sopravvenute che loro malgrado, hanno tagliato fuori molti docenti ben posizionati in graduatoria.

Un totale di 58mila nomine

Quest’anno le disponibilità sia nel primo che nel secondo turno sono state notevolmente inferiori rispetto a quelle degli altri anni: è l’effetto della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia che ha comportato la pubblicazione di un bollettino zero entro il 31 agosto per un totale di 58mila nomine, stabilizzazioni implicite dei docenti anche non specializzati sulla stessa cattedra dello scorso anno.

Una procedura che per il ministero rappresenta un successo ma che vivrà ancora di una possibile appendice con il ricorso di novembre in cui i sindacati e i docenti che hanno deciso di aderire al ricorso proveranno ad annullare le nomine assegnate. Una strada che sembra in salita ma in ogni caso percorribile, che dovrebbe dimostrare l’illegittimità di queste assegnazioni per annullarle.

Si va avanti con i turni successivi

Nel frattempo si va avanti con le assegnazioni delle nomine di oggi 5 settembre. Possibile che si prosegua anche domani, sabato, con nuovi bollettini pubblicati dagli uffici scolastici che ancora devono provvedere al secondo turno.

Finora sono stati tutti pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l’anno scolastico 2025/26. Completato anche il primo bollettino di nomine da parte di tutte le province. Adesso si attende il completamento del secondo turno che probabilmente verrà perfezionato la prossima settimana, a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Dopodiché si andrà avanti con i turni successivi, anche per settimane, fino al completamento di tutte le assegnazioni.