58mila famiglie hanno confermato il proprio docente di sostegno, la continuità didattica per il ministero è un successo

Ancor prima che vengano pubblicati tutti i bollettini zero e gli elenchi dei docenti di sostegno confermati dalle famiglie, il ministero ha disponibili i dati relativi ai numeri di questa nuova normativa che sta facendo molto discutere e che conta molti detrattori.

Confermati 58mila insegnanti

Secondo quanto dichiarato dal ministro Valditara, verranno confermati i supplenti annuali o con nomina fino al 30 giugno destinatari di richiesta di continuità didattica da parte delle famiglie: una platea di beneficiari che ammonta a 58.000 insegnanti su un totale di circa 120.000 posti. Numeri che per il ministero confermano il successo di questa nuova normativa.

In generale, questo nuovo anno scolastico è caratterizzato da una maggiore attenzione nei confronti del sostegno: sono stati assunti sono 7.820 nuovi docenti, su un totale di circa 121.879 insegnanti di ruolo. Questo garantisce una copertura di organico al 95,2%. Una percentuale che sale notevolmente rispetto allo scorso anno, quando si arrivava all’89% prima di queste nuove assunzioni.

Il nuovo esercito di specializzati in arrivo

Oltre alla nuova norma sulla continuità didattica e all’aumento di assunzioni a tempo indeterminato sul sostegno, questo nuovo anno scolastico sarà caratterizzato dall’arrivo del nuovo esercito di specializzati grazie ai percorsi abbreviati sul sostegno organizzati con indire e Università. L’impatto sulle graduatorie e in generale sulla scuola italiana di questo enorme numero di nuovi specializzati, tra triennalisti e specializzati estero, che andranno ad unirsi a quelli del Tfa, si potrà verificare solo a partire dal prossimo anno.

Algoritmo 2025 da lunedì

Nel frattempo prosegue la corsa contro il tempo degli uffici scolastici provinciali che non hanno ancora provveduto alla simulazione interna dei docenti destinatari nominabili per la continuità didattica da inserire nel bollettino zero e cui inviare comunicazione via mail e via app IO dell’avvenuta nomina per il prossimo anno della stessa cattedra dell’anno scorso.

L’obiettivo è completare, come indicato dal ministero, la procedura entro fine agosto in modo da potersi dedicare da lunedì in poi all’avvio dell’algoritmo 2025 per tutte le altre supplenze.