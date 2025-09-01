I nuovi bollettini pubblicati il primo settembre, in settimana via già al secondo turno di nomine in alcune province

Come previsto prosegue nella prima settimana di settembre la pubblicazione dei bollettini validi per le nomine tramite algoritmo Gps 2025 per i docenti che hanno presentato domanda per le max 150 preferenze entro la fine di luglio. Si tratta dei bollettini del primo turno di nomine non pubblicati contestualmente all’algoritmo zero.

Il completamento del primo bollettino

Tutti gli uffici scolastici hanno rispettato la scadenza del 31 agosto per la stesura degli elenchi inerenti le conferme sul sostegno, alcuni completando le operazioni anche di domenica.

Da oggi sta proseguendo il balletto delle nomine per il primo turno dei docenti non destinatari di conferma sul sostegno. Oltre dunque ai bollettini zero per conferma su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025, si attende il completamento dei bollettini relativi alle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l’anno scolastico 2025/26.

Le rettifiche al bollettino zero

Nel frattempo però non mancano le rettifiche al bollettino zero che in alcuni casi stanno comportando la revoca dell’incarico al docente destinatario di conferma e la reimmissione nell’elenco degli aventi diritto a supplenza degli stessi per i prossimi bollettini.

Non è escluso che già nel corso di questa settimana si possa assistere alla pubblicazione del secondo turno di nomine con il relativo secondo bollettino da parte degli uffici scolastici più virtuosi che hanno pubblicato nei primi giorni il primo bollettino e che non stanno avendo problemi particolari con le rettifiche delle supplenze assegnate.

Oggi intanto è scattata la presa di servizio pe tutti quei docenti già destinatari di nomina, nei prossimi giorni si potà proseguire man mano che arriveranno le successive nomine, che conterranno la relativa data di presa di servizio per i docenti successivamente destinatari di incarichi. Questo l’elenco aggiornato dei primi bollettini con gli aggiornamenti di oggi.