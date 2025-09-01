Già esaurite Gps in alcune classi di concorso e province: ecco dove si passa a GI e interpello

Nemmeno il tempo di iniziare con l’algoritmo per le supplenze, con i primi bollettini già pubblicati da alcuni uffici scolastici, in molti casi contestualmente al bollettino zero per la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia (con qualche errore, come si sta già verificando) che in alcune province in vista delle supplenze docenti per l’anno scolastico 2025/26 ci sono già alcune GPS esaurite e posti ancora disponibili.

Il passaggio successivo

Nelle province in cui si verifica questa situazione per alcune classi di concorso, non si può fare altro che provvedere, in base alla normativa, con l’assegnazione con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile. Se nemmeno in questo caso si riesce a provvedere, si passa alle graduatorie di istituto viciniori. Fino a due anni fa l’ultima possibilità per il dirigente scolastico era provvedere con domande di messa a disposizione. Adesso dall’anno scorso, con normativa confermata anche quest’anno nonostante una serie di problematiche emerse soprattutto a livello di tempistiche (nel caso di supplenze brevi), la procedura prevede che si ricorra allo strumento dell’interpello previsto dall’OM n. 88/2024.

Le GPS esaurite sono quelle graduatorie in cui si è verificato il caso per cui l’Ufficio Scolastico ha già scorso tutte le GaE e GPS disponibili per l’anno scolastico 2025/26, senza riuscire ad assegnare per mancanza di docenti disponibili posti interi o spezzoni al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Il compito dei dirigenti scolastici

Può dipendere dalla mancanza di candidati o dalla presenza di rinunciatari. In questo caso, l’OM n. 88/2024 e circolare sulle supplenze n. 157408 del 9 luglio 2025 sancisce che la palla debba passare in mano ai Dirigenti Scolastici delle scuole in cui si verificano le disponibilità. L’Ufficio Scolastico in questo caso infatti incarica il dirigente scolastico di scorrere per alcune classi di concorso le graduatorie di istituto valide per l’anno scolastico 2024/25. Vige sempre la regola per la quale va rispettata la scadenza del posto al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Ma anche con questa procedura le graduatorie di istituto della scuola che deve assegnare la supplenza potrebbero risultare esaurite. In questo caso si ricorre alle graduatorie di istituto delle scuole viciniori. Si fa riferimento alle tabelle disponibili presso l’Ufficio Scolastico.

Restano esclusi i docenti che hanno rinunciato all’incarico conferito da GaE o GPS. Per loro infatti è scattata la sanzione prevista dall’art. 14, comma 1, lettera a) e b)1 OM 88/2024. Ecco le classi di concorso e province in cui le gps sono esaurite.