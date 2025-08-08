Assunzioni dalle nuove graduatorie regionali, meccanismo simile a quello della prima fascia GPS sostegno

Bisognerà aspettare il 2026 per l’istituzione delle nuove graduatorie regionali introdotte dal decreto scuola, insieme al provvedimento relativo allo scorrimento del 30% degli idonei che sta già facendo discutere per il mancato ulteriore scorrimento in caso di docenti rinunciatari.

A breve il decreto ministeriale

L’istituzione delle graduatorie regionali consentiranno prima o poi a tutti gli idonei di essere immessi in ruolo: sarà solo una questione di tempo. Non sono ancora definiti nello specifico: per i dettagli bisognerà aspettare un apposito decreto ministeriale che non è stato ancora diramato considerato il tempo che ancora manca alla sua attuazione.

Quel che è certo è che saranno elenchi regionali riservati a chi è stato in grado di superare un concorso ordinario dal 2020 in poi. Porte aperte a vincitori e idonei non inseriti nelle graduatorie di merito.

SI entrerà in graduatoria nella posizione relativa al proprio punteggio ottenuto nel concorso, in base all’ordine delle diverse procedure concorsuali. Le scuola attingeranno da queste graduatorie per le assunzioni in seguito all’esaurimento delle immissioni in ruolo ordinarie. Si procederà dunque solo dopo GAE, graduatorie di merito e GPS.

Misura integrativa

Per capire il meccanismo di applicazione, si può fare riferimento allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno, che quest’0’0anno è all’ultima edizione mancando la proroga per il prossimo anno.

Gli elenchi regionali saranno di fatto una misura integrativa utile a coprire eventuali posti rimasti scoperti.

Questo il DL 45/25, diventato Legge n. 79 del 7 giugno 2025

[…] i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi PNRR” […]

Chi può patecipare

L’accesso sarà riservato a chi ha superato un concorso bandito a decorrere dal 2020, a prescindere che si tratti di vincitori o idonei. L’iscrizione consentirà l’accesso a un elenco regionale cui si attingerà dall’anno scolastico 2026/27 per le assunzioni residue dopo la fase ordinaria. Ogni docente si potrà iscrivere in una sola regione, selezionabile di anno in anno.