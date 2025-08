I bollettini già pubblicati per le nomine da gps sostegno per il ruolo: soprattutto al Nord ma qualcosa si muove anche al Sud

Prosegue la pubblicazione da parte degli uffici scolastici più celeri dei primi bollettini utili alle convocazioni per le immissioni in ruolo da prima fascia gps sostegno. Sono già molte le province italiane che hanno provveduto, la gran parte per il momento collocate nel nord Italia.

Le prime regioni a pubblicare

I bollettini sono accompagnati dalle convocazioni via mail ai diretti interessati, ma è bene fare riferimento ai siti ufficiali per non rischiare di perdere avvisi che potrebbero finire nello spam. Anche perché in base alla normativa di quest’anno, ci sono solo 5 giorni di tempo per accettare la convocazione, dunque ogni giorno è prezioso in questo senso anche in considerazione del fatto che ci troviamo come sempre accade per questo genere di procedure in un mese particolare come agosto, tra vacanze e meno tempo davanti al pc.

Le regioni più virtuose per quel che riguarda i bollettini già pubblicati sono Veneto, Lombardia, Piemonte. Ma questo non significa che al Sud nessun ufficio scolastico abbia pubblicato: si registra già nei primi tre giorni di procedura la pubblicazione di province in Basilicata, Puglia, Molise e Sardegna per Matera e Potenza, Bari, Avellino e Campobasso, Cagliari e Sassari.

Nuove disponibilità e mini call

I destinatari di nomina vengono assunti in ruolo dalla prima fascia sostegno delle GPS ottenendo una sede di ruolo in base alle 150 preferenze selezionate nella domanda ormai chiusa. Saranno sottoposti a superamento anno di prova, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera c) bis, del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 superato il quale otterranno la conferma in ruolo per poi firmare un contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026.

Gli incarichi rifiutati o non accettati, trascorsi i cinque giorni, torneranno nelle disponibilità purchè ci siano ancora cinque giorni di tempo prima della conclusione della procedura prevista per il 13 agosto. Eventualmente confluiranno nella procedura di mini call veloce prevista dal 14 agosto al 19.