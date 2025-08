Ufficio Scolastico può provvedere alla cancellazione da GPS solo per chi è confermato in ruolo e solo dalla stessa classe di concorso e dalla stessa tipologia di posto

L’Ufficio scolastico di Genova in vista delle convocazioni dalle Gps tramite algoritmo di fine agosto, ha pubblicato una nota contenente specifiche indicazioni inerenti la possibilità di essere cancellati dalle GPS e le modalità di rinuncia alle supplenze da parte dei docenti di ruolo.

Le indicazioni dell’Ufficio scolastico di Genova

La comunicazione è stata pubblicata sul proprio sito istituzionale dall’Ufficio scolastico di Genova. Contiene chiarimenti in merito a punteggi, posizioni e cancellazioni dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) relative all’anno scolastico 2025/26. Sono precisazioni inerenti il contesto provinciale ligure, ma valgono anche a livello nazionale essendo previsioni valide anche in altri ambiti territoriali.

Cancellazione dalle GPS: cosa prevede la normativa

Il documento chiarisce che i docenti di ruolo possono essere cancellati automaticamente dalle GPS solo se confermati in ruolo e limitatamente alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è avvenuta l’immissione. Una precisazione importante, che chiarisce come dalla normativa al momento non sia prevista la cancellazione generalizzata da tutte le graduatorie in cui si è inseriti, a meno che non venga effettuata una richiesta esplicita.

Come rinunciare alle supplenze

L’Ufficio mette inoltre a disposizione un modulo volontario che può essere compilato da parte dei docenti a tempo indeterminato che non intendano ricevere incarichi di supplenza per l’anno scolastico in corso. Una possibilità che consente di scongiurare convocazioni non volute, una scelta che non incide sulla posizione in graduatoria o sull’eventuale diritto a essere inseriti in futuro.