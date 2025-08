Gli incarichi riservati a chi non ha inviato la domanda per le max 150 preferenze possono anche essere fino al termine delle lezioni

Ormai chiusa la finestra temporale per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze e avviate le prime procedure inerenti questa istanza (scorrimento prima fascia gps per il ruolo fino al 13 agosto), che possibilità restano ai docenti precari che non hanno presentato la domanda in tempo o hanno deciso di non presentarla?

L’esclusione dalle nomine Gps

La conseguenza immediata per chi non ha inoltrato la domanda per le max 150 preferenze (ricordiamo che non è valido l’invio dell’anno scorso, va presentata di anno in anno) è l’esclusione dalla procedura di nomina da GPS. Ma questo non significa che i docenti in questione non possono sperare in alcun incarico. Per loro, infatti, resta la possibilità di essere convocati da graduatoria d’istituto.

Si tratta infatti di una procedura separata, dal momento che l’inserimento nelle graduatorie di istituto con la scelta delle venti scuole si riferisce alla domanda presentata entro il 24 giugno 2024.

L’inserimento può essere avvenuto anche in occasione di un primo inserimento con abilitazione o specializzazione negli elenchi aggiuntivi entro il 29 aprile 2025.

Le possibilità residue

Gli incarichi da graduatorie di istituto, ultima possibilità pe chi non ha partecipato all’inoltro della domanda per le 150 preferenze, si riferiscono unicamente alle supplenze brevi. Sono quel genere di incarichi che vengono assegnati per coprire le cattedre lasciate vacanti da personale temporaneamente assente.

Questo però non preclude la possibilità di ottenere incarichi più lunghi, considerato che la supplenza potrebbe anche protrarsi fino al termine delle lezioni, al velificarsi di determinate condizioni. Per ottenere un incarico mediante nomina da graduatorie di istituto bisogna attendere settembre, in concomitanza con l’inizio delle lezioni.

Quest’anno la domanda per le max 150 preferenze comprendeva sia la partecipazione alle nomine da gps mediante algoritmo che lo scorrimento da prima fascia gps finalizzata al ruolo. E, novità di quest’anno, la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.