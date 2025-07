Completamento spezzone orario gps: si può comunque ricevere solo lo spezzone per poi completare l’orario tramite convocazioni da graduatoria d’istituto

Chi ha selezionato il completamento nell’ambito della compilazione della domanda per le max 150 preferenze Gps (domande possibili fino al 30 luglio) ha in ogni caso poi la possibilità di ottenere lo stesso uno spezzone secco. Può capitare infatti che una volta avviato l’algoritmo per le supplenze a fine agosto (dopo il completamento del bollettino zero), possa essere indisponibile al momento dell’assegnazione un completamento.

Il completamento dell’orario

In quel caso, il candidato che ha selezionato il completamento in occasione della presentazione della domanda, può in ogni caso vedersi assegnare solo lo spezzone. Questo non rpeclude poi la possibilità successiva di completare l’orario tramite convocazioni da graduatoria d’istituto.

Questo perchè la selezione dello “spezzone con completamento” in base alla normativa, non è vincolante. I candidati che selezionano l’opzione dando disponibilità per uno spezzone con completamento, hanno anche alte possibilità.

La convocazione da graduatorie di istituto

Pul infatti capitare che l’algoritmo non trovi il completamento compatibile. In quel caso, il sistema procede con l’assegnazione del solo spezzone. La possibilità di ottenere il completamento in ogni caso non è preclusa. Questa assegnazione infatti potrebbe arrivare in un secondo momento tramite convocazioni da graduatorie di istituto.

Ricordiamo che il completamento di uno spezzone non deve necessariamente avvenire sempre sullo stesso insegnamento. Si tratta a tutti gli effetti di un secondo incarico che permette al candidato di perfezionare l’orario completo di 25 ore per infanzia, 24 ore per primaria e 18 ore per secondaria. Il regolamento consente di richiederlo su stesso o diverso insegnamento. E’ anche possibile selezionare l’ambito territoriale di interesse, che può essere scuola, comune, distretto o provincia.