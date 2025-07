Supplenze sostegno 2025: via libera anche ai rinunciatari per sedi non espresse

Ancora tre giorni di tempo per inoltrare domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Ricordiamo che la domanda integrata nell’istanza per le max 150 preferenze. Chi presenterà domanda, partecipaerà all’assegnazione degli incarichi per l’anno scolastico 2025/26 con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, ma con finalità di immissione in ruolo.

I posti per la mini call veloce

L’assegnazione di un incarico, in seguito all’anno di servizio, richiede il superamento di un anno di prova e una lezione simulata per ottenere la stabilizzazione dal 2026/27. La decorrenza giuridica del ruolo sarà retroattiva, a partire dalla data di inizio del contratto. Potrebbero residuare ulteriori posti in seguito allo scorrimento delle GPS provinciali. Posti che sarebbero riservati alla Mini call veloce, procedura cui potranno partecipare gli esclusi dalla prima fase.

Rinuncia e accettazione

L’assegnazione della sede comporta un limite massimo di cinque giorni di tempo per accettare formalmente l’incarico. In caso di mancata accettazione, il posto sarà considerato rifiutato e si perderà ogni diritto sull’assegnazione.

Ill DM 111/2024 la nota annuale sulle supplenze sanciscono che chi riceve l’assegnazione della sede, anche in caso di successiva rinuncia, non potrà più concorrere per le supplenze annuali o temporanee da Graduatorie di istituto o tramite interpello. La preclusione riguarda tutte le classi di concorso e tipologie di posto, inclusa la possibilità di conferma su sostegno.

Chi può accedere alle supplenze

Via libera invece all’assegnazione delle supplenze per i docenti che non ricevono alcun incarico durante la procedura GPS e per chi risulta rinunciatario per sedi non espresse nella domanda.

Il rifiuto durante la fase provinciale preclude la possibilità di partecipare alla Mini call veloce, ultima occasione di nomina per il sostegno.