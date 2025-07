150 preferenze Gps: ancora pochi giorni per la domanda, segnalati diversi problemi nell’inserimento

Domani prende il via l’ultima settimana utile per l’inserimento delle max 150 preferenze nell’ambito della domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto da Gps. I primi bollettini, a fine agosto, saranno riservati alle conferme dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Sarà il cosiddetto bollettino zero, che non verrà pubblicato ma sarà utile agli uffici scolastici per verificare la nominabilità dei destinatari di richiesta di continuità.

Le prime nomine a fine agosto

Ma anche i primi bollettini ufficiali per tutti gli altri docenti dovrebbero iniziare a essere pubblicati già verso la fine di agosto, probabilmente dal 25, anche se ogni ufficio scolastico si muove autonomamente pur nell’ambito di indicazioni nazionali emanate dal ministero.

L’obiettivo è avere i primi docenti destinatari di conferma per l’avvio dell’anno scolastico fissato ufficialmente per il primo settembre.

C’è tempo fino al 30 luglio per presentare domanda per le max 150 preferenze, dopodiché si chiuderà la finestra temporale individuata dl ministero. Quest’anno non si segnalano criticità di massa, tali da rendere ipotizzabile una proroga delle istanze (qualche anno fa negli ultimi giorni il sistema andò letteralmente in tilt impedendo l’inoltro delle istanze a molti docenti, al punto che i sindacati chiesero una proroga poi non concessa), ma alcune problematiche comunque emergono.

I problemi segnalati

Le principali criticità riguardano la mancata possibilità di confermare i posti di sostegno, difficoltà nel caricamento delle classi di concorso delle fasce aggiuntive e impossibilità di registrazione del proprio nominativo sulla piattaforma.

Il sistema dà la possibilità di inserire fino ad un massimo di 150 preferenze nella provincia in cui risulta inserito in graduatoria. Chi non presenta domanda viene escluso dalla possibilità di ricevere un incarico fino al 30 giugno o 31 agosto da GPS. Possono partecipare anche i docenti di ruolo.