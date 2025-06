Pubblicazione Gps aggiornate 2025: si comincia a fine luglio, non sono provvisorie ma si possono segnalare eventuali errori

Tra pochi giorni si concluderà la procedura di scioglimento delle riserve negli elenchi aggiuntivi. Una scadenza importante considerato che se prima non si chiude questa fase, gli uffici scolastici provinciali non possono passare alla seconda fase utile alla valutazione delle domande stesse.

L’attesa per la ripubblicazione delle graduatorie

Una questione che si lega a doppio filo all’attesa per la pubblicazione delle graduatorie, che non può quindi avvenire se prima non si completa lo scioglimento delle riserve negli elenchi aggiuntivi.

L’ultimo giorno utile in questo senso è il prossimo 3 luglio. Dal 4 luglio inizierà il lavoro vero e proprio di verifica da parte di tutti gli Uffici scolastici provinciali coinvolti, che potranno procedere con la valutazione.

Un lavoro enorme, che infatti in alcuni casi potrebbe essere delegato ad alcune scuole, in modo da snellire la procedura e magari velocizzarla, scongiurando anche qualche errore di valutazione che spesso è direttamente proporzionale all’eccesso di domande da valutare.

Date diverse a livello provinciale

Non è però una procedura obbligatoria e dunque non tutti gli uffici scolastici provvederanno in questo senso. Questo ci porta direttamente a una seconda valutazione inerente la previsione delle tempistiche per la pubblicazione, che non sono univoche a livello nazionale ma che possono variare da provincia a provincia, come accaduto negli anni scorsi in occasione di situazioni analoghe.

La segnalazione degli errori

Cosa dobbiamo aspettarci dunque: alcune province potrebbero pubblicare le graduatorie già a fine luglio, altre ad agosto. L’unica certezza è che la pubblicazione delle Gps sarà subito definitiva, dal momento che non è prevista una pubblicazione “provvisoria”. Questo non preclude la possibilità ai diretti interessati che dovessero riscontrare anomalie di segnalare eventuali errori che se venissero confermati consentirebbero di ottenere una correzione che consentirebbe poi una nuova ripubblicazione. Una segnalazione che andrà fatta in ogni caso prima possibile per non rischiare di veder cristallizzare l’errore.