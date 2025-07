Nomine Gps 2025: primo bollettino il 25 agosto, dove controllare le convocazioni

Il primo bollettino con le convocazioni per le supplenze valide per il prossimo anno scolastico, tramite algoritmo, è previsto per il 25 agosto. Lo sostiene il sindacato Asset Scuola sul suo sito ufficiale, spiegando che le prime nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) sono ufficialmente previste per quella data, quando gli Ambiti Territoriali Provinciali pubblicheranno i primi bollettini di convocazione.

La domanda per le max 150 preferenze

Non è specificato però se si tratterà del bollettino zero riservato alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia, o se sarà il primo bollettino per tutti gli altri docenti che attendono convocazione per le supplenze ordinarie dopo aver compilato in questi giorni la domanda per le max 150 preferenze.

In ogni caso, si tratterà di supplenze annuali fino al 31 agosto e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno.

Le disponibilità sopravvenute

I primi bollettini, così come quelli successivi contenenti eventuali successive disponibilità sopravvenute, saranno pubblicati dai singoli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP). Gli elenchi delle assegnazioni saranno pubblicati sui siti web ufficiali degli Uffici Scolastici. Ricordiamo che anche in caso di disponibilità sopravvenute successive (per rinuncia degli incarichi, o per assegnazioni a docenti che nel frattempo hanno ottenuto il ruolo senza comunicare la propria indisponibilità sopravvenuta), l’algoritmo non torna indietro, per cui potrebbero rendersi disponibili sedi appetibili in un secondo momento, dopo che i candidati posizionati meglio in graduatoria hanno già ottenuto l’incarico.

Le convocazioni

Nei bollettini pubblicati ci sarà l’elenco dei docenti convocati, la sede assegnata, la tipologia di contratto con al scadenza dello stesso. Ogni provincia si muove autonomamente, per cui i calendari sono indipendenti anche se coordinati a livello regionale. In quei giorni sarà importante controllare il sito dell’Ambito Territoriale di proprio interesse e consultare la pubblicazione dei bollettini giornalieri.

Le convocazioni sono regolamentate dalla piattaforma informatizzata, facendo riferimento alla piattaforma Polis – Istanze Online e alla propria casella email/PEC.