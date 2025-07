Nuovo concorso per insegnanti asilo 0-6: prove a inizio 2026, piano assunzionale da migliaia di posti

Nuove opportunità di assunzione per i docenti delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali 0-6 della Capitale. In arrivo un nuovo concorso pubblico nel 2026 annunciato dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La procedura il prossimo anno riguarderà gli insegnanti delle scuole d’infanzia e asili nido comunali 0-6. Una notizia molto attesa dai diretti interessati, considerato che una procedura simile non si tenva da addirittura sette anni.

Concorso a inizio 2026

Al concorso si prevede ampia partecipazione, e le tempistiche dovranno consentire che per l’anno scolastico 2027-2028 le graduatorie siano già pronte. Per fare questo, non si potrà andare oltre l’organizzazione del concorso nella prima parte del 2026. Rimandare, significherebbe mettere a rischio la conclusione in tempo utile.

L’obiettivo dell’amministrazione è inserire in ruolo i vincitori in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

In base al piano assunzionale previsto, Roma vuole attuare entro il 2025 1.005 stabilizzazioni tra educatrici ed insegnanti. Un interventi indispensabile per porre rimedio a una situazione di emergenza inerente il precariato che dura da diversi anni.

Le nuove assunzioni previste

Alle 240 stabilizzazioni già attuate, si affiancheranno altre 765 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro l’anno. Per la Capitale sarà una vera e propria svolta dal punto di vista assunzionale.

Un incremento che si aggiunge a quello attuato dal 2022 al 2024 con altre 746 assunzioni. In tutto 1.751 posti di lavoro stabili tra nidi e scuole dell’infanzia.

Con questo concorso, si potrà dire addio alla condizione di emergenza costante vissuta in questi anni. Destinatari finali, oltre ai docenti che potranno trovare stabilità lavorativa, le famiglie e i bambini coinvolti.