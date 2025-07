Immissioni in ruolo: urgenti 12mila assunzioni per posti scoperti entro settembre, anno scolastico a rischio in Lombardia

Anno scolastico a rischio, almeno per quel che riguarda il regolare avvio, in Lombardia. La complessa macchina organizzativa sta rendendo difficile il reclutamento degli insegnanti necessari e Uil Scuola regionale lancia l’allarme. Ci sono troppe procedure attive e troppe graduatorie da gestire. Organizzare correttamente le classi con graduatorie di concorsi ancora in itinere, rendono confusa la pianificazione delle assunzioni.

Gli elenchi di idonei

A questo si aggiungono gli elenchi di idonei non vincitori, che stanno mandando in tilt le segreterie. Nuovi bandi PNRR1 e PNRR2 e Graduatorie a Esaurimento (Gae) con gli elenchi degli idonei non vincitori creano un panorama complesso.

Addirittura in Lombardia, secondo il Segretario generale Abele Parente, ci sono ancora dodicimila posti da assegnare entro il primo settembre. Ma le prospettive non sono delle migliori. Ci sono molte liste da scorrere e questo complica il lavoro degli Uffici scolastici, che lavorano in condizioni difficili.

In particolare l’Ufficio VII dell’USR Lombardia, guidato da Adamo Castelnuovo, sta lavorando anche nei weekend in mesi caldi, in condizioni difficili.

Urgenti 54mila assunzioni

Il piano del ministero è quello di procedere con 54.000 assunzioni per l’anno scolastico 2025/2026. Un numero ingente che rischia di non essere assicurato. Si aspetta la conclusione del concorso PNRR2, che mantiene gli uffici scolastici in attività, dovendo mantenere riservati i posti dedicati. Posti che non sono disponibili per l’immissione in ruolo. La soluzione è sempre quella: un eccesso di supplenze.

Luglio è quasi finito ma non ci sono ancora annunci ufficiali sulle autorizzazioni per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il precedente dello scorso anno non è favorevole, con pochi posti disponibili poi effettivamente coperti. Il rischio per gli studenti, ancor prima che per i docenti coinvolti, è un avvio di anno scolastico incerto.