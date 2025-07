Docenti senza tre anni di servizio: possono accedere ai posti di sostegno da graduatorie incrociate, necessari solo per l’inserimento in seconda fascia GPS

Si conclude oggi la prima settimana di presentazione delle domande per le max 150 preferenze finalizzate all’ottenimento delle supplenze e degli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo. Anche se è domenica, prosegue la presentazione delle istanze. Anzi, paradossalmente proprio in un momento come questo può far comodo approfittare di un giorno di pausa proprio per dedicarsi con calma alla presentazione di un’istanza che comunque richiede un po’ di tempo, considerato che non è stata approvata la possibilità di importare in automatico le scelte dello scorso anno.

Gli incarichi sul sostegno

L’algoritmo darà possibilità di ottenere incarichi sul sostegno anche a docenti che non dispongono delle tre annualità di servizio richieste per accedere alla seconda fascia GPS specifica.

La normativa, ancora per quest’anno (potrebbe cambiare in virtù dell’esercito di nuovi specializzati in arrivo con il doppio canale di specializzazione sul sostegno Indire/tfa) consente di partecipare alle supplenze su posto di sostegno tramite graduatorie incrociate, anche senza aver maturato tre anni di servizio e senza essere inseriti nella classe di concorso di sostegno.

E’ ormai in vigore da diversi anni il sistema delle graduatorie incrociate, meccanismo che permette ai docenti che non dispongono di specializzazione sul sostegno di essere convocati per incarichi temporanei.

Le graduatorie incrociate

Un metodo per valorizzare la propria posizione consolidata nelle graduatorie delle classi di concorso curricolari. Per avere diritto a ottenere un posto tramite questo meccanismo, è sufficiente essere presenti in GPS per almeno una classe di concorso dello stesso grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di I o II grado).

Ma c’è anche la possibilità di partecipare per quei docenti che sono inseriti in più classi di concorso dello stesso grado. In questo caso, l’algoritmo è stato settato in modo da attribuire la priorità alla classe in cui si ha il punteggio più alto. Il sistema poi procede incrociando con i posti disponibili di sostegno.

In ogni caso l’assegnazione dei posti mediante graduatorie incrociate prevede la compilazione delle 150 preferenze con i codici meccanografici delle scuole che hanno disponibilità sul sostegno. Disertare l’inserimento corretto di questi codici, fa venir meno la possibilità di essere convocati, anche se si ha diritto alla supplenza.