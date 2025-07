Docente con più classi di concorso: come gestire l’ordine delle preferenze nella domanda per le max 150 scelte

La gestione delle classi di concorso è una delle più complicate da gestire per i docenti precari che stanno procedendo con la compilazione delle supplenze Gps mediante domanda per le max 150 preferenze. Chi ha più classi di concorso, deve capire qual è la strategia migliore per gestire l’ordine delle preferenze.

Le fasce per le classi di concorso

La cosa migliore, come sempre, è indicare la priorità in base alle proprie preferenze personali. Ma bisogna in ogni caso considerare che l’algoritmo per come è stato concepito procede assegnando la supplenza in base alla disponibilità.

A un docente che per la sua classe di concorso in seconda fascia riscontra disponibilità, ma viene scavalcato per quella in prima fascia, otterrà una supplenza sulla seconda. Questo a prescindere che avesse espresso precedenza per la prima.

Altro elemento da considerare quando si deve decidere l’ordine di scelta delle proprie preferenze, è se è meglio scegliere scuole per le piccole città e comuni per le grandi.

Questa può rivelarsi una strategia efficace, ma ci sono comunque delle casistiche che si possono presentare che rendono meno assoluta questa verità.

Comuni e grandi città

I sindacati consigliano sempre di inserire scuole specifiche con le cosiddette scelte puntuali. E’ la strategia migliore perché per come è configurato l’algoritmo, questa scelta permette di ottenere incarichi più mirati.

Chi si trova a che fare con grandi città, deve in ogni caso fare attenzione, perché selezionare l’intero comune può comportare la necessità di avere a che dare con esigenze future di mobilità urbana. Un presupposto non può mai venire meno: quando si procede con l’inserimento delle preferenze bisogna sempre partire dal presupposto che devono coincidere con la propria possibilità e volontà di raggiungere poi le sedi assegnate.