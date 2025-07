Disponibilità max 150 preferenze Gps: quelle attuali cambieranno per immissioni in ruolo da GaE e da GM, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e continuità sul sostegno

Cosa si intende per scelte e preferenze in vista delle prossime domande per le 150 preferenze al buio? E come mai saranno al buio se ci sono al momento delle disponibilità note? Il fatto che i docenti interessati dalla prossima procedura per le Gps faranno le proprie scelte al buio è un problema che si ripresenta di anno in anno.

Chi è coinvolto dalla procedura

La procedura interessa i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi e in misura minore quelli inseriti in GAE. In generale, è una procedura utile a chi è inserito in GaE e a chi è inserito in GPS. Tutti questi docenti dovranno compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza.

Per quel che riguarda le GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, la domanda riguarda anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026.

Le scelte che i docenti effettueranno valgono per tutte le classi di concorso dichiarate per il biennio 2024-2026. Non si può fare riferimento alle attuali disponibilità dal momento che i posti vacanti fino al 31 agosto 2026 o fino al 30 giugno 2026, non è detto che possano essere ancora disponibili al momento degli incarichi.

Le disponibilità momentanee

Il motivo è che nel frattempo interverranno le immissioni in ruolo da GaE e da GM e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. A questo si aggiunge la novità della nuova norma sulla continuità sul sostegno.

Bisogna mettere quindi in conto che le preferenze andranno fatte al buio, senza conoscere la reale disponibilità dei posti al momento degli esiti delle varie convocazioni telematiche. Questo influisce direttamente sull’esito da parte dell’algoritmo degli incarichi e delle supplenze.