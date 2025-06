Assunzioni concorso scuola 2025: niente posti accantonati, assunzione vincitori garantita fino al raggiungimento dei posti a bando

I posti per vincitori e idonei del concorso PNRR1 non saranno accantonati. La procedura di immissione in ruolo dei docenti quest’anno sarà caratterizzata anche dall’inclusione degli aventi diritto in quanto vincitori di concorso quest’anno, comprensiva anche di coloro i quali rientrano nel 30% sancito dal decreto scuola per scorrimento delle graduatorie degli idonei.

I posti accantonati

Ma i posti per vincitori e idonei delle ultime procedure concorsuali non saranno accantonati e l’assunzione dei vincitori è garantita fino al raggiungimento dei posti a bando. Questo significa che se in una regione non c’è disponibilità di posti, non può essere garantito l’anno di assunzione.

Se non ci sono posti accantonati per i vincitori, è facile comprendere come non possano essere accantonati nemmeno per gli idonei. Per questi ultimi, infatti, le assunzioni avvengono solo per scorrimento della graduatoria per coprire i posti lasciati vuoti dai vincitori rinunciatari e per un triennio dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il limite è il massimo del 30% dei posti banditi, per eventuali posti ancora disponibili dopo le assunzioni.

I due mesi di ritardo del Pnrr 2

Facile immaginare che quest’anno la procedura di immissioni in ruolo docenti sia fortemente caratterizzata proprio dalle graduatorie dei vincitori del concorso Pnrr, mentre da capire se si farà ancora in tempo per il Pnrr 2, bloccato per oltre due mesi per la questione del quesito errato che ha portato alla prova suppletiva per alcuni docenti e in generale a una paralisi di tutta la procedura.

Se ne riparlerà il prossimo anno, quando si sommerà con tutta probabilità l’elenco dei vincitori del Pnrr 3, che dovrebbe essere bandito entro fine dicembre con prove a inizio 2026, appunto per consentire l’immissione in ruolo dei vincitori a settembre dello stesso anno.

In vista di settembre di quest’anno, invece, coinvolto soprattutto il concorso PNRR1 per la scuola secondaria, con graduatorie pubblicate dopo il 10 dicembre 2024 e quindi oltre la data utile per il loro utilizzo nell’a.s. 2024/25.

La ripartizione delle assunzioni

Le assunzioni saranno ripartite a livello provinciale, tra le GaE e i concorsi (50% e 50).

In caso di esaurimento delle GaE, i posti saranno assegnati ai concorsi. Per la scuola secondaria il 50% riservato ai concorsi prevede

l’assunzione delle GM 2016 su tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019). In caso di posti residui, si passa al 40% alla GM 2018 + fascia aggiuntiva (art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017) e al 60% a (50%) vincitori GM concorso straordinario 2020, (50%) GM concorso ordinario 2020 per i vincitori. Poi si passa a vincitori concorso PNRR1, vincitori concorso PNRR2, procedura concorsuale ordinaria.

Ci sono poi da definire le questioni per posti di sostegno relativamente allo scorrimento da GPS sostegno prima fascia, elenchi aggiuntivi e mini call veloce.