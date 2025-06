Prima fascia Gps: da lunedì mattina alle 9 via alle domande su Istanze Online per dichiarare i titoli utili all’inserimento negli elenchi aggiuntivi per chi si è iscritto con riserva

La prossima settimana il ministero apre ufficialmente la finestra temporale utile allo scioglimento della riserva per chi si è iscritto con questa modalità negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia gps. L’inserimento in coda è utile a chi ha maturato i requisiti negli ultimi mesi e grazie a questa procedura non deve attendere la riapertura biennale delle graduatorie prevista per il 2026.

Lo scioglimento della riserva

Non tutti però hanno ottenuto i titoli entro la chiusura della presentazione delle domande dello scorso aprile, ma si sono potuti inserire con riserva. Adesso è il momento di sciogliere quella riserva, purché il titolo venga ottenuto entro fine mese, nello specifico entro il 30 giugno.

Entro quella data sarà spendibile il titolo di abilitazione e/o specializzazione, e bisogna comunicarlo mediante il sistema informativo che verrà aperto lunedì.

La piattaforma sarà attiva dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e chiuderà alle 23.59 del 3 luglio 2025.

La procedura su Istanze online

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi, anche con riserva. è stato possibile entro il 29 aprile 2025. Entro quella data si sono iscritti in coda alla prima fascia sia coloro i quali avevano già conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione e quelli che contavano di riuscirci entro fine giugno. In quel caso l’iscrizione è avvenuta con riserva. Riserva andrà adesso sciolta entro il 3 luglio 2025, purché si consegua il titolo entro il 30 giugno.

La presentazione della domanda per lo scioglimento della riserva è fondamentale, dal momento che non opera in automatico per il solo conseguimento del titolo ottenuto. Per procedere, bisogna collegarsi a istanze Online con lo SPID e compilare le sezioni del TAB 3 oppure del TAB 5 o quelle del TAB 7. Sono le sezioni inerenti il titolo di accesso, dove è possibile compilare i campi inserendo tutte le informazioni del titolo di accesso richieste, sia quelle della sezione A.1 sia quelle della sezione A.2.