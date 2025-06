Scorrimento prima fascia sostegno: confermato lo stop ma arriva il Pnrr 3 a dicembre e l’elenco regionale

Il prossimo anno scolastico, se non dovessero arrivare dietrofront da parte del ministero al momento non ipotizzabili, sarà l’ultimo per il quale varrà lo scorrimento da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo. Lo sancisce il dm n. 111/2024 che disciplina le assunzioni su eventuali posti vacanti dopo la fase ordinaria per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/6.

Stop alle assunzioni da GPS prima fascia per il ruolo

Il ministero sta riflettendo, ma alla luce dei dati raccolti nell’ultimo anno scolastico, tutto lascia pensare che non ci sia alcuna intenzione di provvedere con una nuova normativa che porti a una proroga e consenta l’autorizzazione dopo il 2025/26 per le assunzioni da GPS prima fascia per il ruolo.

Questo riguarda sia i docenti che hanno ottenuto il titolo di specializzazione mediante il TFA sostegno in Italia sia coloro i quali lo hanno ottenuto e stanno provvedendo in questi giorni, entro il 25 giugno, alla rinuncia per poi partecipare ai percorsi Indire ex. art. 7 e per chi si inserirà con il percorso ex art. 6. Corsi Indire che per il momento non sono ancora stati banditi, ma che dovrebbero essere annunciati a breve per il primo ciclo e successivamente dopo qualche settimana, per il secondo ciclo che consentirà la partecipazione anche a chi perfeziona i tre anni di servizio nell’anno scolastico appena concluso.

In arrivo l’elenco aggiuntivo regionale

A far propendere il ministero per lo stop allo scorrimento da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo anche la recente decisione inserita nel decreto scuola datata 5 giugno, Legge n 79/2025 che, che dall’anno scolastico 2026/27 istituisce un elenco regionale per le assunzioni sui posti vacanti.

Un elenco che sarà aperto auna platea di beneficiari di cui faranno parte anche coloro che hanno superato la prova di un concorso dal 2020.

Pnrr 3 a fine dicembre

Questo lascia scoperte le assunzioni da GPS sostegno, che ora come ora non beneficiano più di normative di riferimento che abbiano valore dopo il 2025/26, a prescindere dal canale di specializzazione scelto. In tutto ciò gli specializzati devono anche prendere in considerazione la possibilità di sfruttare il loro titolo partecipando al prossimo concorso PNRR3, che verrà bandito alla fine di quest’anno con prove in calendario probabilmente a inizio 2026.