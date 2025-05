Pubblicazione Gps 2025: dopo il 3 luglio, già disponibili i primi elenchi dei docenti esclusi, molti sul sostegno

Non tutte le province stanno già provvedendo alla pubblicazione dell’elenco dei docenti esclusi dalle GPS 2025, nello specifico dagli elenchi aggiuntivi, per mancanza di titolo di accesso. Alcune province hanno già iniziato a pubblicare gli elenchi, altre sono ancora in attesa di completare la procedura.

Province in ritardo

E’ una condizione che riguarda in particolar modo le province più corpose, come ad esempio sta accadendo a Roma, dove il compito è stato ripartito con le scuole polo, in modo da gestire al meglio una quantità di lavoro che altrimenti sarebbe stata eccessiva.

Altre province semplicemente hanno preso tempo, e addirittura non pubblicheranno per il momento avendo come scadenza ultima annunciata il prossimo 10 luglio. Una delle province che si è mossa prima è quella di Bari, con l’Ufficio Scolastico che ha già provveduto a rendere noto l’elenco dei candidati che non rientrano nella graduatoria essendo privi del titolo di accesso.

Fanno parte dell’elenco anche molti candidati per posto sostegno. C’è in ogni caso ancora tempo per conseguire il titolo di accesso per chi si è inserito con riserva in base al DM n. 26 del 19 febbraio. Infatti l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS può essere accolto dopo lo scioglimento della riserva purché il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2025.

La ripubblicazione delle Gps

Una data scelta non a caso dal ministero, considerato che entro quel periodo molti percorsi come il TFA sostegno IX ciclo termineranno, ma non tutti ce la faranno. Ci sarà poi tempo per chi perfezionerà il conseguimento del titolo per sciogliere la riserva tra il 16 giugno e il 3 luglio 2025. La procedura è quella prevista compilando il form che il ministero ha predisposto su Istanze online.

L’elenco aggiuntivo alla prima fascia Gps, in coda, consentirà poi la ripubblicazione di tutte le GPS in vista dell’anno scolastico 2025/26. Pubblicazione che non potrà avvenire prima del 3 luglio, ma che si spera possa avvenire prima della presentazione della domanda per le 150 preferenze. Questo consentirà di assegnare le supplenze e lo scorrimento della prima fascia sostegno ed elenco aggiuntivo. I posti da assegnare sono quelli eventualmente ancora disponibili dopo le immissioni in ruolo da procedura ordinaria (GaE e concorsi).

Leggi anche:

Mini call veloce 2025: non si deve essere rinunciatari alle sedi per il ruolo nella propria provincia, fondamentale la scelta delle max 150 preferenze