Conferma docenti sostegno: per ottenere il completamento dell’orario bisogna fare prima richiesta sulla piattaforma

Incassato il via libera del Tar, il ministero procede con la nuova norma che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Ancora moliti i punti da chiarire, e in questo senso è stato significativo il summit tra Ministero e sindacati per chiarire alcuni punti ancora incerti.

Il ruolo del dirigente scolastico

A cominciare dall’esatta procedura che si dovrà seguire, soprattutto da parte dei docenti, per accettare la conferma della supplenza in seguito alla richiesta dei genitori dello studente dell’anno precedente.

La prima fase è responsabilità del dirigente scolastico, che preso atto della volontà della famiglia di confermare il docente, provvede con l’inserimento dei dati anagrafici e contrattuali del docente su un’apposita piattaforma. Ricordiamo che ci sono ancora poche ore per esprimere la volontà di confermare il docente da parte delle famiglie, dal momento che il termine ultimo è fissato al 31 maggio, dunque sabato prossimo.

In seguito a questa fase, tocca al docente destinatario di conferma esprimere ufficialmente la propria volontà mediante apposita sezione presente nell’ambito della scelta delle max 150 preferenze tramite il sistema informatizzato INS.

Se il docente ha dato il proprio consenso alla conferma, otterrà il posto, se sussisteranno tutte le condizioni. Potrà anche ottenere l’eventuale completamento dell’orario se la conferma riguarda uno spezzone.

La richiesta di spezzone

Se invece la conferma non sarà possibile, nonostante la sua volontà, per indisponibilità del posto o altri impedimenti, parteciperà alla normale fase di assegnazione supplenze in base alla propria posizione in graduatoria. Se invece otterrà il posto, la sua partecipazione si fermerà.

Chi viene confermato su spezzone, può accedere alla richiesta per il completamento dell’orario, a patto che abbia manifestato questa volontà in occasione della domanda per le max 150 preferenze sulla piattaforma. Ancora qualche incertezza per quel che concerne i criteri per i completamenti orari e i casi di assegnazioni tramite interpello interprovinciale. Nei prossimi giorni è probbaile che ci sia un nuovo incontro o che il ministero charisca i punti ancora in sospeso mediante apposita nota.

Leggi anche:

Pubblicazione Gps 2025: dopo il 3 luglio, già disponibili i primi elenchi dei docenti esclusi, molti sul sostegno