Stipendio docenti maggio 2025: ecco perchè in molti finora hanno trovato buste paga così basse

Non basterà il taglio del cuneo fiscale, a partire dal mese di giugno, per compensare gli stipendi più bassi che molti docenti lamentano da diversi mesi. Ma come mai ad alcuni docenti sono stati versati negli ultimi mesi importi più bassi del previsto? Innanzitutto perché il taglio del cuneo fiscale, nonostante sia entrato in vigore a partire da gennaio 2025 per effetto della disposizione contenuta in Legge di Bilancio, ancora non è stata applicata in busta paga.

Le addizionali regionali

Per la prima volta, in ritardo, i taglio del cuneo fiscale verrà applicato a giugno, comprensivo degli arretrati. Negli scori mesi quindi gli stipendi non hanno beneficiato di questa integrazione. Ad aggravare la situazione, il fatto che molti stipendi negli scorsi mei sono stati oggetto di decurtazioni dovute all’applicazione delle addizionali regionali e comunali.

Sono tasse che vengono applicate agli stipendi ogni anno da febbraio a novembre per i dipendenti della scuola. La finestra temporale di applicazione cambia leggermente per i pensionati, che subiscono la decurtazione da gennaio a novembre. Sono tassazioni inerenti l’anno precedente.

Le detrazioni più consistenti

Per alcuni docenti queste detrazioni sono state ancora più pesanti e concentrate: è il caso degli insegnanti o del personale Ata il cui contratto finisce a giugno. Per questi dipendenti, le trattenute sono state comprensive anche dei mesi successivi fino a novembre. Da giugno, in ogni caso, l’applicazione del taglio del cuneo fiscale e il saldo degli arretrati dovrebbe consentire di tornare a vedere buste paga più pesanti, in attesa degli aumenti legati a un rinnovo di contratto scuola ancora lontano.