Esami corsi indire sostegno 2025: potrebbero essere fino a 7 per ottenere la specializzazione

La pubblicazione dei bandi da parte di Indire e delle università non sono un dettaglio per quel che concerne l’avvio dei nuovi Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno riservata a triennalisti e abilitati estero in attesa di riconoscimento. E non solo dal punto di vista formale, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, considerato che alcuni elementi dei Corsi non sono ancora stati ben definiti dal ministero. Elementi che solo il bando potrà chiarire.

Quattro mesi minimi per i Corsi Indire

Il primo elemento da chiarire è naturalmente legato all’avvio dei corsi dal punto di vista temporale. Con la pubblicazione dei bandi si potrà sapere quando i bandi inizieranno e di conseguenza, quando finiranno. O, quantomeno, prima di quando non finiranno considerato che per il momento l’indicazione del ministero è che dovranno durare almeno quattro mesi.

Altro elemento ancora da decifrare riguarda il tipo e il numero degli esami cui saranno sottoposti i corsisti indire, dopo l’acquisizione dei cfu, per ottenere la spazializzazione. Elementi per il momento non specificati dai decreti. Le uniche informazioni disponibili sono quelle che si possono ricavare dall’Allegato A, che però non entra nel dettaglio di informazioni come il numero di esami che si dovranno superare. L’unica certezza è che al contrario dei corsi, per quel che riguarda gli esami ci si dovrò recare in presenza nella sede universitaria scelta.

Gli esami previsti

In attesa di conferma, per i percorsi riservati ai triennalisti che consentiranno l’acquisizione di 40 CFU/ECTS, sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, valutati in trentesimi. Bisogna ottenere almeno 18/30 per superarli, mediante un esame finale che concorre alla valutazione complessiva.

Per i percorsi riservati ai docenti con titolo estero, durata e i CFU/ECTS variano (36 o 48) a seconda del profilo del candidato. Confermati gli esami in presenza, in trentesimi e con voto minimo 18/30 ed esame finale per il conseguimento della specializzazione.

Quanti esami in tutto? Secondo Scuolainforma, in base all’allegato A, se a ogni Settore Scientifico-Disciplinare corrisponderà un esame, si dovrebbero avere 7 esami, compreso quello finale.