Corsi Indire sostegno 2025: potrebbero restare fuori molti docenti di ruolo a causa della natura “provvisoria” della loro nomina

C’è preoccupazione in vista dei prossimi Corsi Indire di specializzazione sul sostegno per la possibile esclusione di molti docenti di ruolo dalla partecipazione a questa procedura che consente di ottenere un titolo grazie agli ani di servizio come triennalisti o al titolo ottenuto all’estero in attesa di riconoscimento.

L’equiparazione con i triennalisti

Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rischia di configurarsi un’ingiustizia nei confronti dei docenti facenti parte della classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche che hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno in virtù di assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte dagli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) presso istituti secondari di primo grado.

Per loro non scatta l’equiparazione con i triennalisti in quanto titolari in classi di concorso diverse dal sostegno.

La natura “provvisoria” della loro nomina, anche se formalizzata dagli uffici scolastici territoriali in piena osservanza delle normative vigenti, li esclude dai Corsi Indire. Ma c’è ancora una speranza, proprio in virtù delle richieste che il coordinamento sta avanzando nei confronti del Ministero, in attesa di risposta da parte del ministero.

La classe di concorso A046

Il Coordinamento chiede spiegazioni al ministero e sollecita anche i sindacati a farsi portavoce di questa protesta, in modo che nelle settimane che separano dall’avvio dei Corsi Indire si possa provvedere a rivalutare la posizione dei docenti che appartengono alla classe di concorso A046, in modo da consentirne la partecipazione una volta iniziati i corsi.