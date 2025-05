Personale ATA 2026: 42.114 collaboratori scolastici passeranno a operatori scolastici, ma lo stipendio conviene?

Modifiche in arrivo nell’ambito degli organici ATA, soprattutto dall’anno scolastico 2026/27 quando ben 42.114 posti di collaboratore scolastico passeranno al nuovo profilo degli operatori scolastici. L’ultimo tassello in questo senso è stato messo pochi giorni, fa, in occasione della conclusione dei tavoli di trattativa tra sindacati e ministero utili a ridefinire le posizioni all’interno degli organici del personale ATA.

I numeri

Un incontro chiarificatore alla luce delle novità che ci saranno una volta che entrerà in vigore la nuova normativa prevista per l’anno scolastico 2026/2027. Una delle novità che comporta maggiore interesse e curiosità, ma anche qualche critica, è sicuramente il nuovo profilo di operatore scolastico introdotto dal CCNL 2019/21.

Per far posto alla nuova figura, si provvederà con la trasformazione di 42.114 collaboratori scolastici in operatori scolastici. L’obiettivo del ministero è fare in modo che ci sia un operatore per ogni plesso scolastico. Per passare da collaboratore scolastico si dovrà fare ricorso alla mobilità verticale, destinato al personale già in servizio.

I requisiti

I requisiti per accedere alla mobilità verticale e passare da collaboratori scolastici a operatore scolastico sono:

attestato di qualifica professionale valido per l’accesso dall’esterno e almeno cinque anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori o nell’equivalente area del sistema di classificazione precedente;

diploma di scuola secondaria di primo grado e almeno dieci anni di esperienza accumulata nei medesimi ambiti.

Lo stipendio

A fronte di un investimento dello Stato di 25 milioni di euro per questa nuova figura professionale, l’aumento di stipendio viene ritenuto esiguo sia dai diretti interessati, sia dai sindacati. Soprattutto alla luce delle maggior responsabilità e delle diverse mansioni che la nuova figura professionale prevede. Passare da collaboratore scolastico ad operatore consentirà un aumento di stipendio lordo annuo pari di circa 595 euro, circa 25 euro al mese.