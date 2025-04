GPS esaurite per primo inserimento e ruolo su sostegno: gli elenchi dello scorso anno da prendere come riferimento

Ci sono molti docenti che in questi giorni stanno procedendo al primo inserimento nelle GPS mediante la procedura di domanda per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Per questi candidati, c’è la possibilità di scegliere la provincia, e per questo diventa molto importante conoscere eventuali GPS esaurite.

Le gps esaurite

Le GPS esaurite sono quelle graduatorie per le quali, nell’anno scolastico 2025/25, si è provveduto a scorrere sia prima che seconda fascia. In questi elenchi, sono residui solo cattedre o spezzoni ancora da attribuire al 31 agosto o 30 giugno. Questo ha costretto, in caso di necessitò ulteriore di convocazione per coprire cattedre scoperte, a procedere tramite le GI.

In estate si procederà con le nuove assegnazioni per le supplenze in vista dell’anno scolastico 2024/2025. L’algoritmo ripartirà dal primo in graduatoria che avrà partecipato alla procedura di scelta delle max 150 preferenze. Al momento non è possibile stabilire il numero dei posti che sarà attribuito a supplenza.

La mini call veloce

Capitolo ruoli su sostegno. Un’idea dello scorrimento delle GPS prima fascia sostegno è possibile farsela in base ai dati dell’anno scolastico in corso, che naturalmente non è detto mantengano lo stesso andazzo anche per il prossimo.

Discorso a parte merita la mini call veloce, considerato che lo scorso anno non si è svolta per ADSS perché in nessuna provincia. Cosa è accaduto? Che si è provveduto a scorrere integralmente gli elenchi di prima fascia. Cambia molto in vista del prossimo anno scolastico, considerato che nel 2025/26 ci sarà sia prima fascia che elenco aggiuntivo prima di arrivare alla mini call veloce.

Scorrimento delle GPS prima fascia sostegno nel 2024/25

Elenco GPS esaurite 2024/25