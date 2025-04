Graduatorie GPS 2025: via alle domande da oggi, chi è già inserito deve indirizzare la domanda allo stesso ATP destinatario dell’istanza di inclusione presentata in precedenza

E’ possibile da oggi presentare domanda di inserimento, fino al 29 aprile, nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II fascia. L’inserimento si riferisce e avrà valore in vista del prossimo anno scolastico. Inserirsi conviene perché consente di partecipare all’elenco dal quale si attingerà per supplenze su posto comune e sostegno e supplenze finalizzate al ruolo su posto sostegno.

Come presentare domanda

La domanda si presenta sul Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) utilizzando credenziali SPID o CIE. E’ necessario anche essere abilitati al servizio “Istanze online”.

Chi è già inserito nelle GPS, deve presentare domanda allo stesso ATP destinatario dell’istanza di inclusione presentata in precedenza. Chi invece non è ancora inserito in nessuna GPS può selezionare la provincia di destinazione della domanda, e può anche dichiarare tutti i titoli di servizio prestati fino alla data del 24/06/2024.

I servizi

I candidati già inseriti nelle graduatorie d’istituto del triennio 2017/20 possono grazie a un’apposita funzionalità del sistema importare i servizi noti al fascicolo del personale.

Non si possono invece cambiare i servizi già dichiarati nelle GPS di seconda fascia. Resteranno in vigore per la prima fascia per cui si procede all’inclusione negli elenchi aggiuntivi. I titoli di servizio dichiarati nell’ambito della domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi saranno validi solo per le graduatorie di 1a fascia per cui si sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi e non saranno validi per le graduatorie di inizio biennio.