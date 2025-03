Idonei concorsi Pnrr: via alla stabilizzazione riutilizzando le graduatorie garantendo l’immissione in ruolo coprire i posti vacanti entro il 31 dicembre 2025

Giornata da segnale con il circoletto rosso sul calendario quella di venerdì 28 marzo. Sarà il giorno in cui il Consiglio dei Ministri esaminerà il nuovo Decreto Scuola, provvedimento urgente che contiene una serie di importanti novità, chiamato per questo “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Il provvedimento in approvazione

Uno dei provvedimenti che sta destando maggiore attenzione da parte dei diretti interessati e da parte sindacale è quello relativo ai candidati idonei non vincitori dei recenti concorsi. La bozza, secondo Orizzonte Scuola, conterrebbe la decisione di stabilizzare una nuova categoria di insegnanti, ovvero coloro i quali hanno superato le prove concorsuali, garantendo loro l’immissione in ruolo.

Per arrivare a questo obiettivo, il ministero pensa di fare ricorso alle graduatorie dei concorsi PNRR. In questo modo si riuscirebbe a coprire i posti vacanti entro il 31 dicembre 2025. Una soluzione apprezzata dai sindacati, che consentirebbe di premiare i docenti che, sono riusciti a superare le prove ma non sono stati assunti per mancanza di posti.