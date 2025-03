Percorsi abilitanti scuola secondaria: ministero aggiunge altri 75.383 posti per garantire selettività nei concorsi

Per i percorsi abilitanti della scuola secondaria i posti aumentano a 75.383. Un incremento pensato dal ministero per assicurare selettività nei concorsi. Nelle ultime ore il ministero ha provveduto a pubblicare gli allegati con la ripartizione.

I decreti

I decreti che regolamentano il secondo ciclo dei percorsi abilitanti posto comune nella scuola secondaria per l’anno accademico 2024/25 sono il dm n. 156 del 24 febbraio 2025, che aveva autorizzato 44.283 posti e il dm n. 270 del 19 marzo 2025. Proprio quest’ultimo ha consentito di incrementare il fabbisogno di 31.100.

Il procedimento di assegnazione dei posti ha consentito al Ministero di calcolare il fabbisogno regionale per classe di concorso. A quel punto è stato poi compito del MUR fare un confronto con l’offerta formativa presentata dalle Università. I ministeri hanno ritenuto necessario incrementare il fabbisogno espresso dal MIM su base regionale del 30%

La copertura delle classi

In questo modo, si punta ad avere una copertura equilibrata di tutte le classi. Allo stesso tempo, si migliora la selettività delle procedure concorsuali. Il ministero ha già fatto sapere che nel caso da questo calcolo venisse fuori un numero di posti inferiore a 10, verrà aumentato il numero stesso fino a 10 posti. Farà eccezione il caso in cui un’istituzione avrà presentato un’offerta minore. Per Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati alla sola istituzione Capofila del Centro. Sarà suo compito ripartirli tra le istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi.