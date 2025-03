Nuovi posti di sostegno per il 2025/26: altre 1.866 cattedre su secondaria di II grado, ecco la tabella con le assegnazioni in ogni regione

Calano di oltre 5mila i posti per docenti in vista dell’anno scolastico che inizierà a settembre, ma il mondo del sostegno va in controtendenza considerato che rispetto al 2024/25, nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, il ministero ha deciso di potenziare la dotazione organica del personale docente di sostegno.

I nuovi posti disponibili

Il contingente complessivo di docenti di sostegno sarà incrementato di 1.866 unità nella scuola secondaria di secondo grado. Già deciso un ulteriore aumento per l’anno scolastico successivo, quindi per il 2026/2027, quando saranno aggiunti ulteriori 134 posti. Non è escluso poi che nei prossimi mesi si decida di potenziare ulteriormente il contingente, sempre per il 2026.

Il ministero ha provveduto con una ripartizione di nuovi posti ni base alle esigenze delle scuole su base regionale. L’assegnazione delle cattedre è stata fatta in base alle previsioni sul numero complessivo degli studenti iscritti nello specifico grado di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026.

Il totale delle cattedre

In tutto i dati del ministero raccontano di un totale di posti di sostegno che ammonta a 128.036 di cui 6.446 di potenziamento. Non si esaurisce qui il contingente, considerato che vanno aggiunti anche 14.161 posti per l’adeguamento alle situazione di fatto. Si tratta in ogni caso di un limite massimo. Secondo i dati forniti dal ministero, le regioni che otterranno più posti di sostegno saranno la Lombardia, la Campania, il Lazio e la Sicilia.