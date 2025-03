Posti liberi docenti 2025: ecco dove se ne libereranno 27.926 da settembre in seguito ai pensionamenti, tabelle per regione e classe di concorso

In vista del prossimo anno scolastico si liberano numerosi posti per i docenti, grazie al turn over innescato dai pensionamenti. Sono già disponibili gli elenchi per capire in quali Regioni e classi di concorso i posti sono disponibili. In tutto, a partire dal 1 settembre 2025, in vista del prossimo anno scolastico, si libereranno 27.926. A questi si andranno ad aggiungere le cessazioni in corso d’anno. L’anno scorso ammontavano a 21.394.

I posti disponibili

Sono dati abbastanza affidabili ma in ogni caso non possono essere considerati definitivi, dal momento che rappresentano più che altro delle stime non ancora ufficiali. In base alle tabelle pubblicate da Orizzonte scuola, emerge chiaramente come le Regioni caratterizzate dal maggior numero di pensionamenti sono la Campania, in testa, cui fanno seguito Lombardia, Sicilia Lazio e Puglia.

Diversa la situazione per quel che concerne le classi di concorso. In questo caso il posto comune di Primaria guida la classifica con il maggior numero di posti disponibili. Poi ci sono Infanzia e Ab24 (inglese) e A022 (Italiano).