Riapertura GPS nel 2025: aggiornamento dei punteggi e l’inserimento “a pettine” dei docenti penalizzati, soprattutto i triennalisti

Non è ancora tramontata la speranza dei docenti precari di ottenere la riapertura straordinaria delle Gps nel 2025, da non confondere con la riapertura degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, già sancita dal ministero. al riapertura straordinaria renderebbe in via eccezionale annuali gli aggiornamenti delle Gps per tutti, in modo da non dover attendere la scadenza naturale prevista per il 2026.

Inserimento a pettine

La richiesta del “Gruppo Docenti Precari Uniti per la Riapertura delle GPS 2025” è finalizzata alla riapertura straordinaria delle GPS nel 2025, in modo da non costringere i precari a dover aspettare il normale aggiornamento biennale previsto per il 2026. Questo consentirebbe l’aggiornamento dei punteggi e l’inserimento “a pettine” dei docenti penalizzati.

La richiesta nasce dai disagi conseguenti il Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024, che ha causato uno sconvolgimento delle graduatorie. A pagare dazio soprattutto coloro che vengono penalizzati nell’attivazione dei percorsi abilitanti e dalle disparità nei punteggi assegnati.

Triennalisti penalizzati

Moltissimi docenti hanno dovuto aspettare i percorsi avviati in netto ritardo a settembre 2024. Cosa che ha impedito a molti docenti di conseguire i 30 CFU necessari entro i termini previsti per l’aggiornamento delle graduatorie.

In cima all’elenco dei docenti penalizzati i “triennalisti”, insegnanti con almeno tre anni di servizio costretti a restare in seconda fascia. Diversa la situazione di chi potuto accedere ai percorsi abilitanti, inserito in prima fascia. C’è poi la questione dell’assegnazione di 36 punti, equivalenti a tre anni di servizio per il titolo di specializzazione sul sostegno. Penalizzati coloro che sono stati retrocessi di centinaia, anche migliaia di posizioni, pur avendo esperienza pluriennale.