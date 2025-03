Riconoscimento anzianità di servizio: in arrivo storica sentenza sul precariato dalla Corte Europea

Si avvicina la scadenza di una decisione molto importante per il mondo della scuola e in particolare per i docenti precari. Il prossimo 12 marzo infatti è prevista la decisione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito a una questione che riguarda migliaia di insegnanti provenienti dalle scuole paritarie.

Il pronunciamento riguarderà la validità o meno del servizio svolto nelle scuole paritarie, valutato dall’amministrazione inferiore a quella dei periodi di lavoro condotti nelle scuole dello Stato.

Gli scatti stipendiali

Una questione che coinvolge insegnanti e amministrativi penalizzati dal mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie dopo il passaggio nelle statali. Situazione che compromette scatti stipendiali e ricostruzione di carriera.

La Corte Europea dovrà colmare quello che è a tutti gli effetti un vuoto normativo, in virtù del mancato aggiornamento di una terminologia che lascia fuori la ricostruzione della carriera, a danno di oltre 300mila docenti.

Sono già pronti migliaia di ricorsi che verrebbero accolti in caso di accoglimento della richiesta da parte della Corte Europea. Se il ricorso sarà accolto, a qualsiasi ricorso presentato in Italia dovrà essere applicata la sentenza della Corte UE.