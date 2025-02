Percorsi abilitanti docenti: via ufficiale al secondo ciclo, ministero riapre attivazione di classi di concorso non coperte nel 2024/25

In occasione dell’avvio ufficiale del secondo ciclo dei percorsi abilitanti docenti, viene confermata la disposizione in base alla quale per l’anno scolastico in corso è consentito ai candidati ITP di accedere con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Via libera dunque al possesso del solo diploma come requisito, in base alle disposizioni del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017.

La conferma della validità del diploma per gli Insegnanti Tecnico Pratici è sancita dal Decreto Milleproroghe 2025, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025.

Nel frattempo è anche disponibile l’elenco delle Università presso le quali sarà possibile prendere parte ai percorsi.

Non solo: un mese fa una nota del ministero, nello specifico quella del 24 gennaio 2025, n. 1838 ha ufficializzato la riapertura della banca dati per le seguenti classi di concorso non coperte dall’offerta formativa: A006; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026.

Ora il Ministero dell’Università e Ricerca nei prossimi giorni sancirà le date di avvio dei percorsi abilitanti, ormai pronti a prendere il via.