Percorsi abilitanti 60 cfu: ecco finalmente il decreto, pubblicati i posti disponibili per ciascuna università

Arriva finalmente il decreto che sancisce l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti per i docenti vincitori di concorso e non solo. Dopo una lunga attesa si sblocca finalmente la questione proprio a ridosso della primavera, più volte indicata come deadline ultima per l’avvio dei percorsi.

Il decreto Mur

A sancire l’avvio dei percorsi abilitanti la pubblicazione da parte del MUR dei decreti n. 156 del 24 febbraio 2025 e 148 del 24 febbraio 2025. Priorità ai vincitori di concorso PNRR1 assunti a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, che potranno completare il percorso abilitante.

I percorsi sono da 60 CFU e da 30 CFU/CFA. Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. In caso di molte domande, si procederà con selezione per titoli e servizi in base all’allegato B.

Per quel che riguarda gli ITP, fino al 31 dicembre 2025 gli aspiranti accedono con il diploma ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017.

Modalità online

Per i vincitori di concorso i percorsi si completamento sono quello da 30 CFU/CFA, e da 36 CFU/CFA destinato a chi è in possesso di 24 CFU/CFA validi.

Per l’anno accademico 2024/2025 i percorsi saranno, escluse le attività di tirocinio e di laboratorio, in modalità telematica sincrona.

Confermata la riserva del 45% dei posti nei percorsi abilitanti per i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque. Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro. Disponibili i posti per ogni università.