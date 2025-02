Corsi Indire sostegno: consentono di iscriversi nella prima fascia delle GPS e accedere ai concorsi per docenti di sostegno

La pubblicazione dei decreti per i percorsi abilitanti, pur se non strettamente connessi ai Corsi Indire, potrebbe sbloccare anche l’avvio dei percorsi per l’acquisizione dei 30 cfu (ma potrebbero essere di più) utili alla specializzazione sul sostegno.

I due percorsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità, da ufficializzare tramite decreto che tarda ad arrivare (ma l’onorevole Pittoni ha confermato che si faranno) consentiranno entro il 31 dicembre 2025 di iscriversi nella prima fascia delle GPS e di accedere ai concorsi per docenti di sostegno.

Potranno partecipare i docenti che possono vantare almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi. Da capire quanti saranno i cfu da conseguire. Sicuramente meno del TFA sostegno tradizionale, che prevede un totale di 60 CFU, ma potrebbero essere di più dei 30 inizialmente annunciati. Saranno responsabilità di Indire, in collaborazione con le università, e consentiranno di valorizzare l’esperienza maturata dai docenti e fornire una formazione mirata.