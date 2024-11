Nuovi percorsi abilitanti: riaperti gli accreditamenti per il secondo ciclo per più classi di concorso rispetto all’anno scorso, ma manca il personale docente

Cresce l’attesa per l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, attesa che si sta sovrapponendo a quella per la pubblicazione del bando per il concorso scuola Pnrr2. Non ci sono ancora tempi certi in merito alla pubblicazione del decreto che regolerà i percorsi, ma alcuni dettagli sembrano delinearsi, anche se restano numerose incertezze.

Apertura in altre regioni

Gli atenei hanno recentemente riaperto gli accreditamenti per il secondo ciclo dei percorsi abilitanti. Questo consente loro di richiedere l’accreditamento per più classi di concorso rispetto al passato. Non tutti gli atenei però dispongono del personale docente per offrire percorsi completi per ogni classe. Questo potrebbe limitare l’offerta formativa in alcune regioni e spingere i candidati a doversi spostare.

Capitolo vincitori del concorso: dovranno frequentare i percorsi abilitanti durante l’anno di prova, con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Ma cosa accadrà se l’unico ateneo accreditato per una specifica classe di concorso è lontano dalla sede della nomina? Una situazione che preoccupa dal punto di vista dell’organizzazione logistica e organizzativa che i partecipanti dovranno affrontare e che il decreto dovrà chiarire.

Tra il 30 giugno e il 31 agosto?

Sulla necessità di completare i percorsi tra il 30 giugno e il 31 agosto, attualmente non ci sono conferme. Un tema che si lega a doppio filo alla pubblicazione del decreto che definirà il calendario ufficiale e le scadenze per i percorsi. L’ipotesi di questa finestra temporale potrebbe rispondere all’esigenza di rispettare i tempi per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico successivo, ma senza il decreto ogni ipotesi resta priva di ufficialità.

