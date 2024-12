Nuove classi di concorso percorsi abilitanti: si lavora ai nuovi accreditamenti, l’offerta del secondo ciclo dovrebbe essere più ampia

Con il secondo ciclo dei percorsi abilitanti, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto importanti novità, a cominciare dalle previsioni del decreto ministeriale del 22 dicembre 2023 in base al quale le classi di concorso dovrebbero essere accorpate.

Semplificazione del sistema

Si tratta di un cambiamento importante rispetto al primo ciclo, in cui le classi di concorso sono rimaste separate. La decisione di mantenere percorsi distinti nel primo ciclo è stata motivata dal fatto che la fase di accreditamento delle università era già avviata prima della pubblicazione del decreto. Per il secondo ciclo, invece, è previsto un percorso abilitante unico per le classi accorpate, semplificando il sistema e ampliando le opportunità per i futuri docenti.

La situazione in Sardegna e non solo

Nel primo ciclo dei percorsi abilitanti, nessuna università in Sardegna ha bandito corsi per la classe di concorso A01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado). Una situazione che lascia con il fiato sospeso i candidati dell’isola, che sperano in una maggiore offerta per il secondo ciclo.

I nuovi accreditamenti

Tutto dipenderà dagli accreditamenti attualmente in corso. Le università stanno lavorando per definire quali classi di concorso saranno bandite nel secondo ciclo. È plausibile che si cerchi di aumentare il numero di percorsi e di atenei accreditati rispetto al ciclo precedente, ma la certezza si avrà solo con la pubblicazione del decreto ministeriale.

Questa nuova fase potrebbe rappresentare un’opportunità per ampliare l’accesso ai percorsi abilitanti in regioni dove l’offerta è stata limitata.

