Concorso scuola 2024: sfrutterà il canale della mobilità per le immissioni in ruolo chi ha avuto le graduatorie di merito pubblicate prima del 31 agosto

I docenti che hanno superato il concorso Pnrr1 non risultando vincitori, non rientrando nelle assunzioni per mancanza di posti disponibili nella propria provincia, sperano di proseguire il percorso verso l’immissione in ruolo mediante le operazioni di mobilità e le nuove immissioni previste per la prossima estate. Ma come funzionerà? I vincitori del PNRR 2 avranno priorità?

Cosa succede ai vincitori non assunti

Per chi non è rientrato nelle assunzioni di quest’anno e non ha avuto la possibilità di scegliere la provincia nella fase 1 per mancanza di disponibilità, le assunzioni verranno rimandate alla prossima estate. La condizione fondamentale è che le graduatorie di merito (GM) siano state pubblicate entro il 31 agosto e che le operazioni di immissione in ruolo siano state successivamente attivate. Questo permette di garantire una continuità nei processi di reclutamento.

Il ruolo della mobilità

La mobilità sarà uno strumento chiave per assegnare le cattedre residue. I posti che si renderanno disponibili grazie ai trasferimenti del personale già in ruolo saranno utilizzati per le immissioni. Questo processo seguirà l’ordine delle graduatorie di merito. Non sarà quindi la mobilità in sé a determinare l’immissione, ma il posto occupato dal candidato nella graduatoria del concorso.

PNRR 1 e PNRR 2: chi avrà priorità?

Le assunzioni seguiranno sempre la priorità stabilita dalle graduatorie del concorso. Questo significa che i vincitori del PNRR 1 saranno assunti prima di quelli del PNRR 2. Chi appartiene al secondo ciclo, quindi, dovrà attendere che vengano completate le assunzioni del primo ciclo prima di essere considerato per le immissioni in ruolo.

Cosa aspettarsi per il prossimo anno

La prossima estate i vincitori del concorso non assunti avranno la possibilità di ottenere il ruolo attraverso le nuove disponibilità si verranno a creare. Chi ha vinto il concorso ma non ha trovato posto quest’anno non perde il diritto al ruolo. L’ordine delle assunzioni sarà rispettato, con precedenza accordata ai vincitori delle graduatorie del primo ciclo rispetto a quelli del secondo.

