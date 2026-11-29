Organizzare autogestioni nelle scuole per affrontare i problemi dei giovani italiani, anziché concentrare il dibattito sulla questione palestinese. È l’invito rivolto dal vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante l’assemblea della Lega Giovani, tenutasi il 28 novembre a Verona.

Nel corso del suo intervento, riportato dall’ANSA, il leader del Carroccio ha espresso una posizione critica nei confronti delle mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina, chiedendo ai giovani del partito di promuovere iniziative alternative all’interno degli istituti scolastici.

L’invito a organizzare autogestioni nelle scuole

«Non ho bisogno di pro Pal, ho bisogno di pro Italia», ha dichiarato Salvini, sollecitando una maggiore attenzione alle esigenze delle nuove generazioni.

Il vicepremier vorrebbe che le autogestioni diventassero occasioni di confronto dedicate principalmente alle problematiche che riguardano direttamente i ragazzi italiani. La proposta si inserisce nel dibattito sul ruolo delle mobilitazioni studentesche e sulle tematiche politiche e sociali affrontate all’interno delle scuole.

Salvini invita dunque i giovani della Lega a diventare parte attiva di queste iniziative, orientando il confronto verso le questioni nazionali.

Le dichiarazioni sull’Islam

Nel corso dell’assemblea, il segretario della Lega ha affrontato anche il tema dell’Islam, sostenendo l’incompatibilità tra quest’ultimo e i principi di libertà, dignità e rispetto che, a suo giudizio, caratterizzano la società occidentale.

«Questo non è allarmismo, non è islamofobia. Questo è leggere nel corso dei secoli il confronto che c’è sempre stato fra i nonni dei vostri nonni e gli importatori di inciviltà, di barbarie, di odio e di violenza», ha affermato Salvini.