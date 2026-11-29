La trasformazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze in graduatorie finalizzate alle assunzioni in ruolo rappresenta uno degli interventi più attesi sul fronte del reclutamento scolastico. A ribadirlo è Mario Pittoni, esponente della Lega, che torna a fare il punto sul confronto con la Commissione europea e sul progetto di riforma del sistema di assunzione dei docenti.
Il confronto con la Commissione europea
Pittoni punta il dito contro le scelte compiute nella precedente legislatura, attribuendo all’allora maggioranza parlamentare la responsabilità delle difficoltà incontrate nella revisione dei meccanismi di reclutamento.
“La scorsa legislatura sulla scuola l’Italia con l’asse M5s-Pd (al tempo numericamente autosufficiente) si è letteralmente consegnata a Bruxelles, lasciandoci una situazione non facile da gestire”, dichiara Pittoni.
Secondo l’esponente della Lega, buona parte del lavoro dell’attuale legislatura è stata dedicata alla revisione degli accordi sottoscritti con l’Unione europea in materia di istruzione.
“Abbiamo perso più di mezza legislatura a concordare con la Commissione europea le correzioni più urgenti e altre seguiranno”.
GPS in graduatorie di ruolo: l’obiettivo del doppio canale
Tra le modifiche ancora da realizzare, particolare rilevanza assume la possibile trasformazione delle GPS in GPSR, ovvero graduatorie utilizzabili anche per le immissioni in ruolo e non più esclusivamente per il conferimento delle supplenze.
“La più attesa è ovviamente la conversione delle GPS in GPSR, che consentirebbe di chiudere in maniera ottimale, salvaguardando cioè prerogative e dignità di tutte le graduatorie, l’articolato a doppio canale sul quale lavoriamo da inizio legislatura”, sottolinea Pittoni.
L’obiettivo è dunque quello di arrivare a un sistema di reclutamento che affianchi al canale concorsuale un ulteriore percorso di accesso al ruolo attraverso le graduatorie provinciali, valorizzando l’esperienza dei docenti precari e tutelando al contempo le aspettative degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie.
La trasformazione delle GPS in graduatorie di ruolo resta, allo stato delle dichiarazioni di Pittoni, un obiettivo da raggiungere e non una misura già approvata. Restano da definire requisiti, modalità operative e tempistiche dell’eventuale intervento.