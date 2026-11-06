Classi di concorso con graduatorie esaurite: nuovi bandi in regioni con carenza completa di candidati

Non ci sono ancora novità riguardo un possibile nuovo bando di concorso scuola già a fine 2026. Le procedure avviate nei giorni scorsi dal ministero (censimento e collaudo delle aule informatiche, revisione delle tabelle di valutazione) fanno pensare a preparativi in corso ma sarebbe sbagliato ipotizzare un collegamento diretto tra queste procedure e un bando imminente.

Niente nuovo concorsone

Il fatto che nei giorni scorsi, però, il ministro Valditara ha confermato l’intenzione (che rappresenta inoltre un vincolo con Bruxelles in ambito Pnrr) di proseguire con un concorso scuola l’anno, lascia pensare che tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo possano esserci novità.

L’unica certezza, a inizio novembre, è che non ci sono ancora comunicazioni ministeriali definitive sulle classi di concorso interessate da un possibile bando e sul calendario. Nelle scorse settimane Mario Pittoni aveva escluso la possibilità di un nuovo mega concorsone, ipotizzando piuttosto la possibilità di nuovi mini bandi mirati per le classi di concorso vacanti.

Alla luce di questo, è molto probabile che ci siano nuovi bandi nel 2027, considerato anche che ci sono per alcune classi di concorso già graduatorie completamente esaurite. I nuovi bandi potrebbero dare priorità proprio a queste situazioni.

Convocazioni da Gps sostegno

Per questo i sindacati si aspettano un concorso selezionato per classi di concorso e regioni in cui c’è effettiva necessità e carenza completa di candidati, dando ragione al responsabile dell’istruzione Lega che esclude un nuovo concorsone.

In questo senso Anief ha avuto modo di rimarcare come in occasione dell’ultima tornata di assunzioni, siano stati utilizzati diversi canali di reclutamento senza riuscire a coprire tutti i posti vacanti. “Sono arrivati a convocare da GPS sostegno, a fare anche la mini call veloce, ma nonostante questo non hanno coperto tutti i posti”.

Ora si attende che il ministero comunichi le date dei bandi e l’elenco delle regioni e delle classi di concorso coinvolte. Ma da parte del ministero i sindacati non hanno ancora ricevuto ne tempistiche né certezze rispetto a classi di concorso e regioni.