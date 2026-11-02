Carta del docente 2026: potrebbe diminuire ancora il bonus di quest’anno

Niente trasformazione della Carta del docente in Carta Servizi. Le ultime novità della Legge di Bilancio di fine anno confermano di fatto la formula attuale del bonus per la formazione professionale degli insegnanti, che manterrà quindi la struttura degli ultimi anni. O meglio, la struttura dell’ultimo anno considerato che dal 2025 la carta del docente ha subito una profonda trasformazione per alcuni aspetti in positivo, per altri in negativo.

Le ultime modifiche al bonus

L’ampliamento della platea dei beneficiari ai docenti precari, infatti, è sicuramente una buona notizia ma il fatto che non ai coincisa con un aumento dei fondi per finanziare il bonus, ha comportato una significativa riduzione dell’importo pro-capite. Cosa che non cambierà, in meglio, in vista della prossima erogazione del bonus, considerato che la prospettiva è di un’ulteriore riduzione rispetto allo scorso anno.

Anche quest’anno quindi la prospettiva di ottenere un bonus pieno di 500 euro sembra remota, con invece il rischio concreto che rispetto ai 383 dello scorso anno si possa materializzare un’ulteriore contrazione dell’importo che percepirà ogni avente diritto.

In ogni caso, bisognerà attendere il nuovo anno solare sia per conoscere l’importo, sia per l’erogazione stessa del bonus, che non è più messa in calendario a inizio anno scolastico come accaduto da quando la carta docente è stata istituita. Prima il ministero deve completare la ricognizione del numero di beneficiari aventi diritto che, comprendendo anche i contratti a tempo determinato, non può arrivare prima di gennaio/febbraio.

Il possibile importo di quest’anno

Non resta che attendere, come l’anno scorso, la pubblicazione del decreto interministeriale che sancisca la cifra cui avrà diritto ogni docente, calcolata in base al numero dei beneficiari e dello stanziamento disponibile. Secondo le anticipazioni di Orizzonte Scuola, dopo al riduzione dello scorso anno a 283 euro, quest’anno l’importo potrebbe subire un’ulteriore contrazione facendola scendere fino a 350 euro.