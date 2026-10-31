Stipendio novembre docenti e Ata online: più basso per acconto Irpef e addizionali

Prima della fine di ottobre, anche in virtù della concomitanza degli ultimi giorni del mese con il weekend, docenti e personale Ata possono già visionare l’importo relativo allo stipendio di novembre. In queste ore è stato infatti messo online all’interno dell’area riservata di NoiPA docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o contratto al 31 agosto e 30 giugno l’ammontare dello stipendio che il personale scolastico percepirà nel mese di novembre 2026, tra circa tre settimane.

Le decurtazioni

Come sempre non si possono dare indicazioni univoche sullo stipendio e su eventuali detrazioni, dipendendo il tutto principalmente dalla propria posizione individuale. Ma ci sono alcune indicazioni di massima che possono spiegare l’importo totale da verificare poi nel cedolino che sarà pubblicato da Noipa nelle prossime settimane.

I docenti e gli ATA che riscontrano un importo inferiore alle aspettative, devono pensare alla possibilità che lo stipendio del mese di novembre possa essere decurtato in virtù dell’inserimento in busta paga dell’acconto IRPEF generato dal modello 730/2026. Anche in questo caso, l’importo totale e la detrazione dipende dalla propria situazione individuale.

Da mettere in conto anche eventuali trattenute per chi ha preso parte agli scioperi del mese di ottobre. La decurtazione dovrebbe prevedere unicamente il primo sciopero, impossibile che sia già stato calcolato quello del 30 ottobre per questione di tempistiche.

Cedolino e pagamento

Altro elemento che può ridurre lo stipendio rispetto al solito è l’inserimento per l’ultimo mese del 2026 delle addizionali regionali e comunali. Pausa invernale per poi riprendere il prossimo anno a marzo 2027.

In queste ore sta comparendo online il cedolino completo del solo importo. Chi ancora non lo visualizza può riprovare nelle prossime ore considerato che l’allineamento del sistema non è immediato. Per vedere invece le singole voci del cedolino bisogna aspettare che venga messo online intorno al 18 novembre. L’accredito sui conti correnti invece è previsto per lunedì 23.