Riscatto laurea a 900 euro l’anno: l’agevolazione finisce tra le proposte per la Legge di Bilancio 2027

Non più di 900 euro l’anno per ogni anno di corso di laurea svolto prima dell’accesso alla professione docente. Finisce anche questa proposta tra quelle da inserire nella prossima Legge di Bilancio, a presentarla il sindacato Anief che da tempo si batte per il riconoscimento di un diritto che consentirebbe di “sbloccare” numerosi vantaggi diretti e indiretti per gli insegnanti.

Il vantaggio per i docenti

Il vantaggio immediato sarebbe per i diretti interessati che potrebbero in questo modo capitalizzare anni di studi indispensabili per la preparazione alla professione, durante i quali hanno dovuto sostenere una spesa non indifferente considerati i costi della formazione universitaria in Italia.

Allo stesso tempo, questo consentirebbe di accedere prima alla pensione, anticipando di qualche anno rispetto alle quote attualmente previste da un sistema previdenziale che non tiene conto del fattore usurante del lavoro svolto in classe anno dopo anno da chi siede dietro una cattedra.

I vantaggi indiretti arriverebbero per tutto il movimento dell’istruzione, con l’agevolazione di un turn over adesso bloccato dall’età pensionistica avanzata, a beneficio dei giovani laureati e abilitati vincitori di concorso o presenti in graduatoria che attendono una cattedra e sperano di essere stabilizzati sena doversi sottoporre ad anni di precariato.

900 euro l’anno

La proposta è stata formulata in vista della definizione della Legge di Bilancio 2027 e in attesa della pubblicazione del testo. La proposta prevede quindi un riscatto agevolato del corso di laurea, con un costo di un massimo di 900 euro per ogni anno di studi universitari.

“Le richieste del nostro sindacato puntano a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca, sia sul piano economico sia sotto il profilo previdenziale” spiega Anief. Al momento il riscatto della laurea ha costi notevolmente superiori che scoraggiano gran parte degli insegnanti e lavoratori in generale che avrebbero la possibilità di andare in pensione prima. Novecento l’euro l’anno sarebbe una cifra sicuramente più abbordabile per molti docenti.