Cruciani attacca studente in diretta tv: “Devi andare dallo psicologo”

“Se lei vuole parlare dei problemi degli universitari, vada da un’altra parte”. È lo scontro tra Giuseppe Cruciani e Filippo, studente e attivista, durante la trasmissione Dritto e rovescio, in onda su Rete 4.

L’attacco di Cruciani

Al centro della discussione le proteste studentesche e il caso Youssef Siher. Il giovane contesta l’attenzione riservata agli episodi di violenza, ricordando che numerose manifestazioni si sono svolte pacificamente.

“Sto parlando come studente”, prova a spiegare Filippo, ma Cruciani lo interrompe: “Qui parliamo di Siher, vada in un’altra trasmissione dove si parlerà dei problemi dell’istituzione”. Poi l’affondo: “Lei di che cosa vuole parlare? Dei suoi problemi? Vada da uno psicologo!”.

Lo studente replica: “Non vado dallo psicologo, perché neanche gli italiani avrebbero i soldi per andarci”. Cruciani insiste sul tema della puntata, invitandolo a discutere altrove dei problemi degli universitari.

Il confronto si sposta quindi sulla condizione dei giovani, tra istruzione, lavoro e precarietà. “Io ne conosco tanti che se ne fottono, vanno a lavorare, a studiare e se ne sbattono delle proteste”, afferma Cruciani.

Filippo rilancia chiedendo quale sia il tasso di disoccupazione giovanile e di precariato. A intervenire è Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia: “Il minimo storico da quando c’è la Meloni. Informati! Studia i numeri dei tempi indeterminati. Studia i numeri della disoccupazione e dell’occupazione in Italia”.

La buona notizia è che il secondo sciopero del mese di ottobre, con moltissimi studenti in piazza per protestare contro le politiche del governo in ambito istruzione, ha fatto registrare cortei pacifici pur con qualche momento di tensione. Sicuramente una realtà molto lontana da quella che aveva caratterizzato i fatti del precedente sciopero, culminati con gli atti di teppismo e violenza di Milano. Un passo avanti importante che dimostra come si sia trattato di un avvenimento isolato che può essere archiviato come episodico.